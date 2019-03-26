Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.Глава лейбла Black Star приехал в столицу Киргизии, чтобы открыть точку фастфуда и пообещал угостить желающих бургерами, которые лично приготовит.Бишкек. Очередь за бургерами... pic.twitter.com/ed5hSGdN9f— АКИpress (@akipress) March 25, 2019Когда рэпер начал раздавать бургеры, собравшиеся стали перепрыгивать через ограждения. В результате нескольких молодых людей задержали правоохранительные органы.