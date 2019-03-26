26.03.2019

2019-03-26 12:51:32

Бизнесмен устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге

Днем 25 марта на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге 31-летний предприниматель выстрелил в воздух из охотничьего карабина "Сайга", после чего скрылся с места происшествия на автомобиле

Mitsubishi Pajero, передает телеканал "". Не прошло и часа, как хулигана задержали на пересечении Балтийского бульвара и улицы Маршала Захарова. Отмечается, что у бизнесмена было разрешение на оружие. В результате стрельбы никто не пострадал.