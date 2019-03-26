На Украине предвыборная кампания вступила в финальную фазу. Голосование уже в воскресенье, 31 марта, и власти готовятся к нему по-своему. За последние две недели в страну не пустили сразу нескольких зарубежных журналистов.

На Украине предвыборная кампания вступила в финальную фазу. Голосование уже в воскресенье, 31 марта, и власти готовятся к нему по-своему. За последние две недели в страну не пустили сразу нескольких зарубежных журналистов. Последним стал сотрудник итальянской телекомпании RAI Марк Иннаро, он объявлен угрозой для безопасности Украины. Болезненная мнительность Киева по отношению к СМИ вполне объяснима. В эти дни кандидат Порошенко получает от журналистов все новые порции разоблачений. Самое свежее — обвинение в убийстве собственного брата.Красный штамп "отказано" и помятый листок с плохо пропечатанными буквами: в принтере явно заканчивались чернила — все, что итальянскому журналисту Марку Иннаро удалось привезти с Украины."Корреспондент не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. Что меня возмущает, это то что я мог бы понять запрет для моего продюсера, который российский гражданин, а для европейского гражданина, итальянца, который тем более журналист — честно говоря, мне кажется, что это как будто забить мяч в свои ворота. Это как будто я являюсь опасным террористом", — возмущается Марк Иннаро.Инцидентом возмущены и в Риме — в главном офисе итальянской телекомпании RAI."То, что случилось с Марком Иннаро — это нарушение прав свободы и независимости прессы, а значит и фундамента демократии. Марк — журналист независимый, журналист, который любит точность и факты. Он летел в Киев чтобы освещать президентскую кампанию, чтобы убедиться, что выборы проходят независимо и честно. Именно поэтому мы не понимаем логику поведения украинских властей — оно необъяснимо и губительно для свободы прессы", — говорит Дженнаро Санджулиано, директор службы информации RAI.То же самое недавно произошло с журналистом из Австрии Кристианом Вершютцем. У него были запланированы интервью с двумя кандидатами в президенты — Юлией Тимошенко и Михаилом Зеленским. Связан ли отказ во въезде в страну с тем, что в списке интервьюеров не было действующего президента — неизвестно. Но то, что в последние 6 дней все кандидаты пускают в ход все средства — уже очевидно.Накануне в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, был показан фильм, в котором беглый молдавский политик Ренато Усатый обвинял президента Порошенко в страшном."Четко написано, что группа физических лиц, руководимая Петром Порошенко, создала ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд особо тяжких преступлений. Есть подозрения и в организации убийства своего родного брата, Михаила Порошенко ", — кадры из фильма "50 оттенков Порошенко", показанных в рамках программы "Украинские сенсации".Действительно ли листы бумаги — кстати тоже с не самой качественной печатью — документы или часть предвыборной борьбы — вопрос.Еще одно журналистское расследование вышло под заголовком "Как штаб Юлии Тимошенко строит пирамиды по подкупу избирателей".Из фильма "Старый-новый курс для Украины" на телеканале "Прямий": "За один обход даётся 200 гривен. — За один обход. Например у вас есть в среднем сто квартир. — 100 квартир = 200 гривен? — Да, да! За сто квартир 200 гривен. — Хай Юля Тимошенко сама ходит!"Михаил Зеленский, выступая, в интервью тоже постоянно говорит о смещении Порошенко."Есть цивилизованный способ убрать президента, который погряз в коррупции или разворовался хотя бы один раз. Это закон про импичмент. Если человек украл — пожалуйста, выгоняйте его с поста!", — заявил он.Еще один кандидат в президенты Юрий Бойко говорит о том, что будущее страны невозможно, пока не будет поставлена точка в войне в Донбассе."Нам нужен мир. Вся страна исстрадалась. Все, кто говорит "вперед, в атаку!" — они сами туда не идут, они бросают в атаку людей, которые не сидят в парламенте, не сидят во власти, они бросают туда простых украинцев на войну", — заявил Бойко.До выборов на Украине — 6 дней, но первые выводы о них уже делают сейчас.Как стало известно из расследования издания "Страна", власти Украины не убрали из госреестра избирателей умерших жителей ДНР И ЛНДР, где с 2014 года погибли около 200 тысяч человек, чьи бюллетени могут использоваться для фальсификаций на президентских выборах. Среди них — даже погибшие командир батальона "Сомали" Михаил Толстых и Александр Захарченко.