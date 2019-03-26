Британский мусорщик Дэвид Роуз нашел на одной из местных свалок уникальные артефакты, принадлежавшие премьер-министру Уинстону Черчиллю. Их стоимость превышает 13 тысяч долларов.

Британский мусорщик Дэвид Роуз нашел на одной из местных свалок уникальные артефакты, принадлежавшие премьер-министру Уинстону Черчиллю. Их стоимость превышает 13 тысяч долларов, сообщает Sky News.Среди принадлежавших Черчиллю вещей, продемонстрированных Роузом авторам программы Antiques Roadshow, в которой эксперты оценивают стоимость показанного им антиквариата, оказались шкатулка, сигара и цилиндр.Кроме того, Роуз показал около 200 писем личного повара чиновника, которые та писала сыну. В них подробно описывался распорядок дня Черчилля.Историки подтвердили подлинность артефактов.На какой именно свалке британец нашел столь ценные вещи, он сказать отказался, отметив лишь, что трудится на этой помойке уже 15 лет.Черчилль возглавлял британское правительство с 1940-го по 19450-й и с 1951-го по 1955-й.