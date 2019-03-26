Голландец Квинси Промес может сменить Севилью на Барселону. В приобретении бывшего нападающего Спартака заинтересован тренер Барсы Эрнесто Вальверде.

Голландец Квинси Промес может сменить "Севилью" на "Барселону". В приобретении бывшего нападающего "Спартака" заинтересован тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде.Как сообщает РИА Новости Вальверде нравится универсализм Промеса. Чемпионы Испании постараются приобрести футболиста сборной Голландии во время летнего трансферного окна. Сам Квинси никогда не скрывал, что мечтает поиграть в "Барселоне".Квинси Промес был приобретен "Севильей" у "Спартака" в сентябре 2018 года. Отступные за голландца составляют 150 миллионов евро. Однако в новом клубе 26-летний футболист не имеет постоянной игровой практики.