Порядка 30 ракет ночью запустили с сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны государства. Часть перехватили, остальные упали на открытой местности. Ранее военные заявляли о том, что на юге страны вновь сработали сирены воздушной тревоги.

Порядка 30 ракет ночью запустили из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны государства Израиль. Часть перехватили, остальные упали на открытой местности. Ранее военные заявляли о том, что на юге страны вновь сработали сирены воздушной тревоги.В понедельник утром палестинский снаряд попал в жилой дом в Тель-Авиве. Ранения получили семь человек, в их числе оказались дети. Израиль возложил ответственность за удар на движение ХАМАС и уже вечером нанес удар Газе, сообщает телеканал "Россия 24".В связи с обстрелом, премьер-министр раньше завершит свой визит в Вашингтон. В США он прилетел на церемонию подписании прокламации о контроле над Голанскими высотами. Документ подписал американский лидер Дональд Трамп. Его не поддержали в большинстве стран мира и в ООН.