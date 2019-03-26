В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. Торонто Мейпл Ливз принимал на своем домашнем льду Флориду Пантерз и соперники на двоих забросили 12 шайб. Хозяева, у которых 4 гола на счету Тавареса, оказались сильнее – 7:5.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. "Торонто Мейпл Ливз" принимал на своем домашнем льду "Флориду Пантерз" и соперники на двоих забросили 12 шайб. Хозяева, у которых 4 гола на счету Тавареса, оказались сильнее – 7:5.Можно сказать, что "пантеры" слишком далеко отпустили соперника: к 11-й минуте канадская команда вела 3:0, а к 25-й – 5:2. В концовке активнее были гости, у которых голевой дубль на счету Юбердо, но достать хозяев "Флорида" так и не смогла.Российские легионеры двух клубов обменялись голевыми пасами: Никита Зайцев ("Торонто") ассистировал партнеру однажды, а Евгений Дадонов ("Флорида") отдал две передачи, что, впрочем, не сильно помогло его команде.