Матчем в группе Н продолжилась программа очередного игрового дня в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира из сборной Франции принимали команду-сюрприз последних лет из Исландии. На сей раз островитянам удивить футбольный мир не удалось: трехцветные выиграли со счетом 4:0.

Матчем в отборочной группе "Н" продолжилась программа очередного игрового дня в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира из сборной Франции принимали команду-сюрприз последних лет из Исландии. На сей раз островитянам удивить футбольный мир не удалось: "трехцветные" выиграли со счетом 4:0.Уже в дебюте игры французы имели преимущество, которое на 13-й минуте реализовал Умтити, откликнувшийся на отличный пас Мбаппе. Во втором тайме голы забили Жиру, Мбаппе и Грзманн. Исландцы, увы, не смогли ничем удивить соперника и потерпели разгромное поражение.В группе лидируют команды Франции и Турции, имеющие по 6 очков. По 3 очка у Исландии и Албании, чья сборная в гостях переиграла команду Андорры (3:0). Последняя, как и футболисты Молдавии, после двух туров очков не набрала.