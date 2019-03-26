Прошедший год оказался рекордным для рынка апартаментов Москвы. Формат окреп, прочно занял свою нишу и перешел в фазу активного роста.

По данным аналитиков рынка, за прошлый год вышло 35 новых проектов апартаментов. Для сравнения, в 2017 году сегмент пополнился 23 комплексами. Вместе с количественными изменениями, на рынке произошла определенная инвентаризация трендов – какие-то ушли в прошлое, а некоторые получили дальнейшее развитие. О том, как меняется рынок апартаментов, рассказывает Иван Татаринов, коммерческий директор компании Glincom.По оценке экспертов "Метриум", в конце 2018 г. на столичном рынке находилось в продаже 124 комплекса с апартаментами, а совокупный объем предложения составлял порядка 802 тыс. кв. м. Общее количество апартаментов по сравнению с концом 2017 года выросло на 1,1%, а продаваемая площадь – на 5,6%. По классам в плане объема предложения по-прежнему лидирует бизнес-сегмент – именно на его долю по итогам года пришлось 42,4% от общего объема предложения. Доля апартаментов в новостройках массового сегмента составила 27,9%, а сегмент "премиум" показал почти двукратный рост и достиг 16,8%.Пространство для жизниДальнейшее развитие получил тренд на "компактность": современные комплексы апартаментов даже класса "бизнес", "премиум" и "элит" предлагают относительно скромные площади. Покупатели больше не заинтересованы переплачивать за ненужные метры и жить семьей из двух человек в апартаментах в 300 м2 - эргономика и разумное потребление проникли и в эту сферу жизни современного человека. Например, в линейке наших проектов мы предусмотрели апартаменты площадью от 35 до 80 м2, а пентхаусы площадью до 130 м2 – только то, что действительно необходимо для жизни.Зарождение этого тренда произошло еще после спада, начавшегося в 2008 году и еще более ярко выраженным он стал в 2014 году в ответ на кризисные явления. Начиная с 2015 года на столичном рынке недвижимости появилось много апартаментов, площадью от 18 до 30 м2. Это были студии с условной кухонной зоной площадью несколько метров, отделенной от жилого пространства только визуальными дизайнерскими приемами – плиткой из керамогранита на полу, или другим цветом или фактурой стен и так далее. Размер жилого пространства также был более чем скромен, и принуждал включать фантазию и экономить место на всем, применяя нестандартные дизайнерские решения. По большей части эти апартаменты напоминали больше гостиничные номера, которые не предназначены для долго пребывания и решения всех бытовых вопросов в рамках своего жилища. Однако это дало формату толчок к развитие дополнительных функций, которые выносились за пределы жилья, обеспечивали комфортное существование на небольшой площади. Сегодня размещение в городской квартире всех возможных зон – кабинета, библиотеки, спортзалы, гостиной и так далее – становится все менее актуальным. Комплексы апартаментов предлагают своим жильцам широкий набор услуг по приемлемой стоимости в том же здании – коворкинги, конференц-залы, спортивные клубы. В некоторых из них собственник или арендатор может пользоваться круглосуточной стойкой ресепшн, фитнес-зоной, ландшафтной террасой с кинотеатром, а также некоторым количеством магазинов и кафе. И это становится must have для комплексов апартаментов такого уровня.Свобода выбораСвободная планировка по-прежнему остается визитной карточкой апартаментов. Однако покупатели сегодня смещают свои предпочтения от варианта "черновой" отделки, над которым они дальше будут работать "с нуля", к отделке whitebox, которая предполагает наличие нейтральной качественной базы, на которую будет накладываться уникальный стиль владельца. Появляются на рынке и варианты с готовой отделкой на выбор, соответствующей общей стилистике дома. На выбор могут быть предложены два или три готовых варианта дизайна интерьера, объеденных общей концепцией.Эта тенденция связана как с экономическими аспектами (экономическая ситуация заставляет более вдумчиво относиться к покупке недвижимости и учитывать дальнейшие затраты на ее обустройство), так и с желанием получить полностью готовый продукт, выдержанный в единой концепции так, как задумал его автор.Чувство стиляВ бизнес и премиум сегменте все большую ценность для покупателя приобретают уникальные архитектурные и ландшафтные решения. Внимание покупателей к известным именам, которые "приложили руку" к проекту, повышается, и иногда влияет на выбор не меньше, чем другие характеристики. Апартаменты такого класса часто приобретаются как второе жилье или как инвестиционный проект. В этом случае покупателя интересует не только прагматичные характеристики, такие как надежность конструкции, престижность района и удобство планировок, но и добавленная стоимость проекта, которая формируется за счет уникального авторского исполнения. К этой же тенденции можно отнести любовь покупателей к необычным форматам – к апартаментам в стиле лофт присоединились пентхаусы, апартаменты с просторными террасами и эксплуатируемой крышей.Помимо отличных характеристик собственно квадратных метров, современному покупателю апартаментов важно и окружение, комфортная среда за порогом домом. Это подвигает девелоперов к тщательному планированию прилегающей территории – пространство для активного досуга и отдых. Важен и выбор места для строительства – предпочтение отдается городским районам в развитой инфраструктурой не только в плане коммерции, но и близости к паркам, скверам, набережным.