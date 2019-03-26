Российский гонщик команды Формулы-1 Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы Сахир в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований. Россиянин признался, что раньше ему не удавалось показать на ней хороших результатов.

Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований. Россиянин признался, что раньше ему не удавалось показать на ней хороших результатов."Это настоящая гоночная трасса, и поэтому для нас это будет очень хороший тест, чтобы увидеть, как работает машина", – приводит слова Квята РИА Новости."В прошлом у меня не было особенно хороших результатов в Бахрейне, но трасса интересная, на ней приятно выступать​​​", – добавил российский гонщик.Напомним, что второй этап чемпионата "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.