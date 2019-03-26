Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме обладателя Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз. Среди приглашенных были российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме обладателя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз". Среди приглашенных были российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.Американский президент высоко отозвался об игре российских легионеров "Кэпиталз". Трамп рассказал, что его дочь Иванка является поклонницей игры Александра Овечкина. Высоко оценил хозяин Белого дома и игру Евгения Кузнецова.Правда при этом Дональд Трамп не смог выговорить фамилию российского нападающего. Он назвал его "Эвджени Кузнецнов. "Этот парень Эвджени Кузнецнов повторил рекорд по голевым передачам", — заявил Трамп.