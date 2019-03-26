Бывшая участница поп-группы Serebro рассказала поклонникам, что перестала спать по ночам, потому что ее одолевают тяжелые мысли. Откровенный пост Ольга Серябкина разместила на странице в Instagram.

Бывшая участница поп-группы Serebro рассказала поклонникам, что перестала спать по ночам, потому что ее одолевают тяжелые мысли. Откровенный пост Ольга Серябкина разместила на странице в Instagram.Исполнительница пообещала в скором времени представить ролик, посвященный новому альбому. Она призналась, что сильно переживала накануне съемок. "До глубокой ночи думала о нем... Куча мыслей в голове", – поделилась Ольга Серябкина. Певица отметила, что в видео поделится откровенными подробностями о предстоящем проекте.Она не сомневается, что слушатели оценят ее творчество и каждый найдет в музыке что-то свое, потому что новые песни очень правдивые. "Мои песни на максимум честные. Хотя о музыке невозможно говорить, не послушав ее. Жду релиза вместе с вами…", – поделилась звезда.Позднее представила несколько строчек из будущего альбома. "С тобой мне так круто, / Мир замер вокруг, / Но это неважно, / Ведь ты только друг", – написала она и попросила поклонников придумать к ним продолжение.Многие подписчики отметили, что с нетерпением ждут новую пластинку. "Я уже представляю, как я буду с весенним настроением слушать твой альбом. Кайф", "Мы тоже уже давно думаем о нем и ждем его выход. Скорее бы его услышать", – написали они. Некоторые подписчики принялись сочинять завершающие строчки к фрагменту.