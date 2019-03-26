Два человека погибли в результате столкновения трех автобусов, автомобиля скорой помощи и нескольких легковушек в Нур-Султане. Еще 25 человек получили травмы, состояние более половины пострадавших оценивается как тяжелое.

Серьезная авария произошла утром во вторник, 26 марта, на Улы Дала в Нур-Султане. Момент ДТП и его последствия попали на видео.Как видно на кадрах, сделанных камерой наблюдения, автобус на полном ходу протаранил автомобили, стоявшие на светофоре – в итоге участниками столкновения стали три автобуса, машина скорой медицинской помощи и несколько легковушек.Как сообщают СМИ, в результате ДТП погибли два человек – водитель и женщина-пассажир автобуса, еще 25 пострадавших были доставлены в лечебные учреждения, состояние примерно половины травмированных оценивается как тяжелое.Правоохранительные органы приступили к изучению обстоятельств ЧП.