Бывшая жена футболиста Александра Кержакова не может смириться
с несправедливостью. По мнению Миланы Тюльпановой, ее экс-супруг не понес должного
наказания.
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова не может смириться
с несправедливостью. По мнению Миланы Тюльпановой, ее экс-супруг не понес должного
наказания.
Девушка не понимает, почему Александр Кокорин и Павел Мамаев
попали за решетку из-за противоправных действий против конкретных людей, а
мужчины, которые подло поступили со своими женами и отпрысками выходят сухими
из воды. "Искренне не понимаю, как такое вообще возможно в жизни". – отметила экс-супруга звезды спорта.
По словам Тюльпановой,
Александр Кержаков поломал жизнь трем своим детям и женам, задолжал 13
миллионов алиментов, и не понес никакой ответственности. Более того, в эфире
российских телеканалов он выступает как пример для подражания.
"Декларируя только свои права, забыв о том, что есть еще и
родительские обязанности, собирается вещать у Урганта о своей футбольной
судьбе", – возмущается Милана Тюльпанова в личном Instagram.
Девушка не понимает, как Кержакова допустили до работы с
детьми. По ее мнению, на такого человека
как он, молодое поколение не должно ориентироваться. "И почему человек, объективно
являющийся "рецидивистом" в области хладнокровного разрушения человеческих
судеб, судеб своих детей, которые, к сожалению, нужны ему только для фотографий
в Instagram, является экспертом мнений в других областях?" – недоумевает Милана
Тюльпанова.