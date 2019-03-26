Бывшая жена футболиста Александра Кержакова не может смириться с несправедливостью. По мнению Миланы Тюльпановой, ее экс-супруг не понес должного наказания.

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова не может смиритьсяс несправедливостью. По мнению Миланы Тюльпановой, ее экс-супруг не понес должногонаказания.Девушка не понимает, почему Александр Кокорин и Павел Мамаевпопали за решетку из-за противоправных действий против конкретных людей, амужчины, которые подло поступили со своими женами и отпрысками выходят сухимииз воды. "Искренне не понимаю, как такое вообще возможно в жизни". – отметила экс-супруга звезды спорта.По словам Тюльпановой,Александр Кержаков поломал жизнь трем своим детям и женам, задолжал 13миллионов алиментов, и не понес никакой ответственности. Более того, в эфирероссийских телеканалов он выступает как пример для подражания."Декларируя только свои права, забыв о том, что есть еще иродительские обязанности, собирается вещать у Урганта о своей футбольнойсудьбе", – возмущается Милана Тюльпанова в личном Instagram.Девушка не понимает, как Кержакова допустили до работы сдетьми. По ее мнению, на такого человекакак он, молодое поколение не должно ориентироваться. "И почему человек, объективноявляющийся "рецидивистом" в области хладнокровного разрушения человеческихсудеб, судеб своих детей, которые, к сожалению, нужны ему только для фотографийв Instagram, является экспертом мнений в других областях?" – недоумевает МиланаТюльпанова.