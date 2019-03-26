Они содержатся в фастфуде, сладостях и даже в сливочном масле

Они содержатся в фастфуде, сладостях и даже в сливочном маслеЭксперты рассказали, чем опасны трансжиры, которые содержатся в фастфуде, сладостях и даже в сливочном масле.Транс-изомеры жирных кислот – это жиры с измененной химической формулой. В таком виде организму их сложнее усваивать, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.Так откуда же в продуктах столь опасные компоненты? Трансжиры образуются в результате нагревания, процесса гидрогенизации, а также от природы содержатся в молочных продуктах и мясе.В результате химических процессов жир становится тверже. В таком виде его удобнее использовать для изготовления пирожных, печенья и других изделий.«Гидрогенизацию используют уже более века, то есть 3-4 поколения выросли на продуктах, в которых содержатся трансжиры, — рассказывает доктор биологических наук, заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов. — И только около 10-ти лет назад специалисты получили первые данные о том, что их употребление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».По словам учёного, транс-изомеры в жире могут образовываться у некоторых животных в связи с особенностями строения ЖКХ. Например, у коз, баранов, коров и других парнокопытных. В результате эти вещества попадают в молоко или мясо.Лидером по содержанию трансжиров и насыщенных жирных кислот остаётся фастфуд.Эксперты уверяют, что содержание трансжиров в продуктах должны обозначать на этикетке. Это «частично гидрогенизированный растительный жир», «кулинарный жир», «растительный жир» и «частично гидрогенизированные жирные кислоты».В мире появляются технологии, которые позволяют производить продукты без транс-изомеров жирных кислот. Эта технология называется «переэтерификация». Она позволяет получить масло нужной консистенции, в котором не будут содержаться трансжиры. Также в качестве безопасного аналога могут использовать пальмовое масло, которое изначально обладает удобной для пищевого производства текстурой и подвергается гидрогенизации в меньшей степени.