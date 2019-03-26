В понедельник, 25 марта, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что сбой в системе энергоснабжения страны оставил без электричества 17 регионов республики. Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.

В понедельник, 25 марта, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что сбой в системе энергоснабжения страны оставил без электричества 17 регионов республики. Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.Министр отметил, что произошедший сбой имел сходные характеристики с тем, который произошел 7 марта текущего года, подчеркнув, что причиной возникших проблем с подачей электроэнергии стала кибератака на национальную систему электроснабжения, передает ТАСС.Как сообщалось, 7 марта столица Венесуэлы Каракас и большинство штатов страны остались без света. По данным властей, причиной сбоя стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Во время отключения энергоснабжения по многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей.Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США эти обвинения отверг. Подача электричества была восстановлена практически на всей территории страны только 12 марта.