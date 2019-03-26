Новая система защиты участников долевого строительства не гарантирует возврат всех средств, вложенных в жилье.

Эксперты предупредили о рисках, которые ожидают дольщиков после того, как проектное финансирование в строительной сфере заработает на полную, и риски эти коснутся ипотечных заемщиков, пишет "Российская газета".Нюанс в том, что на эскроу-счетах в банках будет блокироваться лишь стоимость квартиры, и в случае банкротства застройщика дольщик не сможет вернуть выплаченные по ипотеке проценты, которые могут составлять немалую сумму: к примеру, при ставке 10% годовых это будет 100 тысяч рублей с каждого миллиона, взятого в кредит.Действующее законодательство позволяет дольщикам взыскивать убытки с застройщика, но к тому моменту, когда компания объявляет себя банкротом, взыскивать с нее уже, как правило, нечего.И хотя возможность купить квартиру с использованием эскроу-счетов сегодня довольно ограничена, эксперты рекомендуют уже начать пользоваться этой возможностью: в крайнем случае, лучше потерять только выплаченные проценты, чем полную сумму.