Комик Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию. Национальное антикоррупционное агентство (НАПК) обнаружило у рвущегося к власти шоумена нарушения в финансовых отчетах. Это может нанести серьезный удар политическим амбициям юмориста.
Комик Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию. Национальное антикоррупционное агентство (НАПК) обнаружило у рвущегося к власти шоумена нарушения в финансовых отчетах. Это может нанести серьезный удар политическим амбициям юмориста.
Как отметили в Нацагентстве, финансовые отчеты, подаваемые
кандидатами в президенты, в том числе Зеленским, проверялись на полноту
заполнение, наличию необходимых сведений, полученных их банков. Особое внимание
обращали на наличие долгов по налогам.
Последний пункт оказался самым распространенным нарушением у
кандидатов. Кроме того, не все претенденты на высший государственный пост
удосужились полностью указать необходимые сведения.
Недочеты нашли и у лидера предвыборной гонки – актера
Владимира Зеленского. В отчете юмориста НАПК обнаружил непогашенный налоговый
долг на сумму почти четыре миллиона гривен (порядка девяти миллионов рублей).
Это является основания для составления протокола об административном
правонарушении.
Более того, в национальном антикоррупционном бюро выявили,
что взносы в избирательный фонд осуществляло лицо, не имевшее права
этого делать. Это уже является основанием для возбуждения уголовного дела.
Несмотря на компрометирующие сведения, рейтинг юмориста с
каждым днем покоряет новые вершины. По последним данным, на выборах президента
Украины – 2019 за него готовы проголосовать около 30% избирателей.
Эксперты отмечают, что значительную часть электората
юмориста составляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связывают
с надежды на долгожданные перемены к лучшему.