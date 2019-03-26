Комик Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию. Национальное антикоррупционное агентство (НАПК) обнаружило у рвущегося к власти шоумена нарушения в финансовых отчетах. Это может нанести серьезный удар политическим амбициям юмориста.

Комик Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию. Национальное антикоррупционное агентство (НАПК) обнаружило у рвущегося к власти шоумена нарушения в финансовых отчетах. Это может нанести серьезный удар политическим амбициям юмориста.Как отметили в Нацагентстве, финансовые отчеты, подаваемыекандидатами в президенты, в том числе Зеленским, проверялись на полнотузаполнение, наличию необходимых сведений, полученных их банков. Особое вниманиеобращали на наличие долгов по налогам.Последний пункт оказался самым распространенным нарушением укандидатов. Кроме того, не все претенденты на высший государственный постудосужились полностью указать необходимые сведения.Недочеты нашли и у лидера предвыборной гонки – актераВладимира Зеленского. В отчете юмориста НАПК обнаружил непогашенный налоговыйдолг на сумму почти четыре миллиона гривен (порядка девяти миллионов рублей).Это является основания для составления протокола об административномправонарушении.Более того, в национальном антикоррупционном бюро выявили,что взносы в избирательный фонд осуществляло лицо, не имевшее праваэтого делать. Это уже является основанием для возбуждения уголовного дела.Несмотря на компрометирующие сведения, рейтинг юмориста скаждым днем покоряет новые вершины. По последним данным, на выборах президентаУкраины – 2019 за него готовы проголосовать около 30% избирателей.Эксперты отмечают, что значительную часть электоратаюмориста составляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связываютс надежды на долгожданные перемены к лучшему.