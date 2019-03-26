В Свердловской области во дворе жилого дома бродячий пёс напал на мальчика, катающегося с горки. К счастью, вмешался прохожий и отогнал агрессивную собаку. По словам мамы, опубликовавшей видео нападения животного, у ребенка искусаны конечности, а на ногу пришлось накладывать швы.
В Свердловской области во дворе жилого дома бродячий пёс напал на мальчика и сильно покусал ему руки и ноги.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 марта. Во дворе жилого дома мирно играли дети, когда на одного из них внезапно бросился шедший мимо пёс. Второй мальчик забрался на горку, и по этой причине ему удалось избежать нападения.
Крики детей услышал водитель, проезжающий неподалеку. Мужчина отогнал агрессивное животное, а местный житель проводил мальчика до подъезда. Собака убежала.
Видео нападения животного в тот же день опубликовала Екатерина Балеевских, мама пострадавшего мальчика. По ее словам, у ребенка искусаны конечности, а на ногу пришлось накладывать швы.
"Будьте бдительны! — сообщила Екатерина. — По городу бегает собака: помесь овчарки с дворнягой, окрас черно-рыжая, с ошейником. Покусала сына. Это пятый случай за сегодняшний день."
Ребенок после нападения собаки чувствует себя нормально, только сильно напуган.
Следственный отдел СКР по городу Ревда подтвердил, что нападение бродячей собаки было не единичным, и сегодня, 26 марта, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих животных.