В Свердловской области во дворе жилого дома бродячий пёс напал на мальчика, катающегося с горки. К счастью, вмешался прохожий и отогнал агрессивную собаку. По словам мамы, опубликовавшей видео нападения животного, у ребенка искусаны конечности, а на ногу пришлось накладывать швы.

В Свердловской области во дворе жилого дома бродячий пёс напал на мальчика и сильно покусал ему руки и ноги.Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 марта. Во дворе жилого дома мирно играли дети, когда на одного из них внезапно бросился шедший мимо пёс. Второй мальчик забрался на горку, и по этой причине ему удалось избежать нападения.Крики детей услышал водитель, проезжающий неподалеку. Мужчина отогнал агрессивное животное, а местный житель проводил мальчика до подъезда. Собака убежала.Видео нападения животного в тот же день опубликовала Екатерина Балеевских, мама пострадавшего мальчика. По ее словам, у ребенка искусаны конечности, а на ногу пришлось накладывать швы."Будьте бдительны! — сообщила Екатерина. — По городу бегает собака: помесь овчарки с дворнягой, окрас черно-рыжая, с ошейником. Покусала сына. Это пятый случай за сегодняшний день."Ребенок после нападения собаки чувствует себя нормально, только сильно напуган.Следственный отдел СКР по городу Ревда подтвердил, что нападение бродячей собаки было не единичным, и сегодня, 26 марта, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих животных.