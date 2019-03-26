В Старом Свете продолжаются квалификационные игры отборочного турнира чемпионата континента 2020 года. В группе А единоличным лидером стала сборная Англии, которая одержала вторую победу. После разгрома соперников из Чехии (5:0) родоначальники футбола в гостях вынесли и команду Черногории – 5:1.

В Старом Свете продолжаются квалификационные игры отборочного турнира чемпионата континента 2020 года. В группе "А" единоличным лидером стала сборная Англии, которая одержала вторую победу. После разгрома соперников из Чехии (5:0) родоначальники футбола в гостях вынесли и команду Черногории – 5:1.Десять мячей в стартовых двух матчах – так лихо "три льва" не начинали отборочный цикл уже очень давно. И ведь соперниками Англии были вполне себе крепкие команды, хотя в этой группе есть и явный аутсайдер сборная Косово, и "темная лошадка" из Болгарии.Пропустив в дебюте встречи гол от Вешовича, англичане в дальнейшем не оставили от обороны черногорцев камня на камне. Кин, дважды Баркли, Кейн и Стерлинг привели матч к закономерному итогу. Болгары в Косово не смогли обыграть хозяев – 1:1. Положение в группе "А": Англия – 6 очков, Болгария – 2, Косово, Черногория – по 1, Чехия – 0.