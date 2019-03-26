Матчем в группе Н стартовал очередной игровой день в отборочном турнире футбольного чемпионата Европы 2020 года. Сборная Турции принимала на домашней арене в Эскишехире футболистов из Молдавии. Хозяева поля забили в ворота гостей четыре безответных гола – 4:0.

Матчем в группе "Н" стартовал очередной игровой день в отборочном турнире футбольного чемпионата Европы 2020 года. Сборная Турции принимала на домашней арене в Эскишехире футболистов из Молдавии. Хозяева поля забили в ворота гостей четыре безответных гола – 4:0.Соперники начали отборочный турнир в Евро-2020 по разному: турки в гостях переиграли команду Албании (2:0), а молдоване уступили чемпионам мира из сборной Франции – 1:4. Отчетный матч подтвердил, что эти две команды находятся на разных берегах в своей группе.Счет открыл Кылдырым на 24-й минуте, приведя счет в соответствие с ситуацией на поле, где инициативой владела сборная Турции. Не прошло двух минут, как Тосун счет удвоил. Он же забил третий мяч в начале второго тайма. А окончательный результат установил Айхан.Турки набрали 6 очков и временно возглавили турнирную таблицу в группе, где также выступают команды Исландии и Андорры. Позднее в секстете под литерой "Н" пройдут матчи Франция – Исландия и Андорра – Албания.