Местные жители поставили на фиктивный учет 25 иностранных граждан.

Участковыми уполномоченным полиции ОМВД России по Петушинскому району и ОМВД России по Кольчугинскому району при проведении оперативно-профилактических мероприятий выявлены очередные факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что летом прошлого года 49-летняя жительница Петушинского района направила в территориальный отдел по вопросам миграции 3 уведомления о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Фигурантка не имел намерения предоставлять жилое помещение для проживания иностранным гражданам и достоверно знала, что они не будут проживать по данному адресу.В аналогичном противоправном деянии подозревается 29-летняя жительница города Покрова, которая в январе текущего года поставила на миграционный учет по месту своего жительства 14 иностранных граждан.В Кольчугинском районе фиктивную постановку на учет 8 уроженцев соседнего государства в своей квартире осуществил 42-летний житель района.В настоящее время дознавателями ОМВД России по Петушинскому району и ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.