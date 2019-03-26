Евгения Медведева подвела итоги сезона в своем Instagram. Пост фигуристки возмутил многих пользователей. Комментаторы отмечают, что спортсменка даже не подумала поблагодарить своего бывшего наставника Этери Тутберидзе, а нынешние достижения Медведевой называют фальшивыми.

Евгения Медведева подвела итоги сезона в своем Instagram. Пост фигуристкивозмутил многих пользователей. Комментаторы отмечают, что спортсменка даже неподумала поблагодарить своего бывшего наставника Этери Тутберидзе, а нынешниедостижения Медведевой называют "фальшивыми".призналась, что сезон был для нее тяжелым,спортсменка рада, что он закончился. Фигуристка поблагодарила тренерскуюкоманду – Брайана Орсера, Трейси Уилсон, Мишу Ге, Дэвида Уилсона – котораяверила в нее. Благодарна Медведева за поддержку и болельщикам – особеннояпонским."Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее истремиться к максимальным результатам!", – написала Медведева вмикроблоге.Поклонники Евгении Медведевой превозносят спортсменку на вселады, убеждая ее в том, что она – "лучшая". Однако критики на сей разоказались не менее настойчивы. Они заметили, что у Евгении Медведеввой ненашлось слов благодарности для Этери Тутберидзе."А сказать Этери спасибо за то, что нашла силы вытиратьтвои сопли на Олимпиаде, в то время как у самой мать умирала? Когда-нибудь тыпоймешь, что это единственное настоящее, что в твоей жизни было. А не фальшиваябронза по чужой путевке", – отчитал Евгению один из комментаторов (здесь идалее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Другие считают, что все верно – Алина Загитова сейчас и всамом деле сильнее . "Еле до бронзы дотянула, если бы осталась уЭтери, может, что-то и получилось бы", – пишут пользователи. "Теперьбронзе рада, а серебру год назад рада не была...Что же ты не предявишь этоканадскому тренеру??!!! Он так ничему не научил значит раз Загитову не победила",– замечают подписчики.Напомним, на чемпионате мира в Японии Медведева завоевалабронзовую медаль. Евгения уступила воспитанницам Тутберидзе – Алине Загитовой иЭлизабет Турсынбаевой.в первый раз проиграла Алине Загитовой наОлимпиаде-2018 в Пхенчхане. Там фигуристка заняла второе место. После чегоЕвгения Медведева обиделась на своего тренера Этери Тутберидзе и ушла отнаставницы к канадцу Брайану Орсеру.