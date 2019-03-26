Евгения Медведева подвела итоги сезона в своем Instagram. Пост фигуристки
возмутил многих пользователей. Комментаторы отмечают, что спортсменка даже не
подумала поблагодарить своего бывшего наставника Этери Тутберидзе, а нынешние
достижения Медведевой называют фальшивыми.
Евгения Медведева подвела итоги сезона в своем Instagram. Пост фигуристки
возмутил многих пользователей. Комментаторы отмечают, что спортсменка даже не
подумала поблагодарить своего бывшего наставника Этери Тутберидзе, а нынешние
достижения Медведевой называют "фальшивыми".
призналась, что сезон был для нее тяжелым,
спортсменка рада, что он закончился. Фигуристка поблагодарила тренерскую
команду – Брайана Орсера, Трейси Уилсон, Мишу Ге, Дэвида Уилсона – которая
верила в нее. Благодарна Медведева за поддержку и болельщикам – особенно
японским.
"Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее и
стремиться к максимальным результатам!", – написала Медведева в
микроблоге.
Поклонники Евгении Медведевой превозносят спортсменку на все
лады, убеждая ее в том, что она – "лучшая". Однако критики на сей раз
оказались не менее настойчивы. Они заметили, что у Евгении Медведеввой не
нашлось слов благодарности для Этери Тутберидзе.
"А сказать Этери спасибо за то, что нашла силы вытирать
твои сопли на Олимпиаде, в то время как у самой мать умирала? Когда-нибудь ты
поймешь, что это единственное настоящее, что в твоей жизни было. А не фальшивая
бронза по чужой путевке", – отчитал Евгению один из комментаторов (здесь и
далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие считают, что все верно – Алина Загитова сейчас и в
самом деле сильнее . "Еле до бронзы дотянула, если бы осталась у
Этери, может, что-то и получилось бы", – пишут пользователи. "Теперь
бронзе рада, а серебру год назад рада не была...Что же ты не предявишь это
канадскому тренеру??!!! Он так ничему не научил значит раз Загитову не победила",
– замечают подписчики.
Напомним, на чемпионате мира в Японии Медведева завоевала
бронзовую медаль. Евгения уступила воспитанницам Тутберидзе – Алине Загитовой и
Элизабет Турсынбаевой.
в первый раз проиграла Алине Загитовой на
Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Там фигуристка заняла второе место. После чего
Евгения Медведева обиделась на своего тренера Этери Тутберидзе и ушла от
наставницы к канадцу Брайану Орсеру.