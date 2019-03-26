Матчами в Люксембурге и Лиссабоне завершился игровой день в отборе футбольного чемпионата Европы 2020 года. В рамках квалификационного турнира в группе В чемпионы Европы из Португалии принимали Сербию, а скромный Люксембург – команду Украины. Украинцы выиграли (2:1), в другой встрече ничья - 1:1.

Матчами в Люксембурге и Лиссабоне завершился игровой день в отборе футбольного чемпионата Европы 2020 года. В рамках квалификационного турнира в группе "В" чемпионы Европы из Португалии принимали Сербию, а скромный Люксембург – команду Украины. Украинцы выиграли (2:1), в другой встрече ничья — 1:1.Наши "жовто-блакитные" соседи ехали в гости к одному из футбольных карликов после успешного выезда в Португалию, где они взяли ничью (0:0). Но, видимо, они недооценили Люксембург, который начал отбор к Евро-2020 с победы над сборной Литвы – 2:1. В результате гости отыгрывались после гола Тюрпеля и смогли сравнять счет после удара Цыганкова. Затем долго хозяева сдерживали атаки гостей и проиграли только после обидного автогола Родригеса на 90-й минуте встречи.Португальцы, которые потеряли очки в игре с Украиной, снова на домашней арене недосчитались баллов против Сербии. Им также пришлось отыгрываться после того, как Тадич открыл счет с пенальти. В конце первого тайма Данилу Перейра счет сравнял, но не более того. Следует отметить, что лидер хозяев Криштиану Роналду получил травмы и не смог закончить игру.В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.