В программе Лучше всех приняла участие трехлетняя девочка с идеальным музыкальным слухом, которую ведущий Максим Галкин в шутку назвал разведчиком. Малышка ловко уходила от ответа на вопрос о родном городе.

В программе "Лучше всех" приняла участие трехлетняя девочка с идеальным музыкальным слухом, которую ведущий Максим Галкин в шутку назвал разведчиком. Малышка ловко уходила от ответа на вопрос о родном городе.На программу девочка приехала вместе с матерью и старшей сестрой. Малышка поразила телезрителей удивительными музыкальными способностями: она смогла угадать инструменты с первых нот. Родственники ребенка рассказали, что с самого рождения включали ей классическую музыку, и теперь она засыпает только под такие композиции.Перед тем, как продемонстрировать талант, девочка поговорила с телеведущим. В самом начале беседы артист поинтересовался, откуда она приехала. "Я приехала с мамой и Викой на самолете", – ответила она. Тогда решил задать другой вопрос: "Когда ты выйдешь из номера гостиницы и сядешь в самолет, куда ты полетишь?". Малышка ответила, что полетит к папе, который живет вместе с котом Гарфилдом.В конце концов ведущий не выдержал и обратился к матери участницы. "Давно ли ребенок работает в разведке?", – поинтересовался муж Аллы Пугачевой. Женщина рассказала, что они приехали из Перми. Она и не догадывалась, что ее трехлетняя наследница может так ловко отвечать на вопросы, сообщает издание .