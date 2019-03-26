Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Президент лиги UFC, в формате которой выступал Конор, Дэйна Уайт поддержал решение ирландца.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Президент лиги UFC, в формате которой выступал Конор, Дэйна Уайт поддержал решение ирландца."Это правильное решение. На его месте я бы поступил также. Конор уже достиг невероятных результатов в смешанных единоборствах. Следить за ним было весело и интересно. Уверен, что найдет чем заняться дальше", — приводит слова Уайта "Спорт-Экспресс".Конр Макгрегор провел в ММА 25 боев, в которых одержал 21 победу. Ирландец становился чемпионом мира в легком и полулегком весе. Свой последний бой Макгрегор повел 6 октября 2018 года против Хабиба Нурмагомедова.