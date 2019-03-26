До этого она работала в НИИ акушерства и педиатрии Киргизии

До этого она работала в НИИ акушерства и педиатрии КиргизииВ департаменте здравоохранения администрации Владимирской области сообщили, что главным врачом роддома № 2 во Владимире стала Вера Палашкевич. В системе здравоохранения она работает больше 32 лет, кандидат медицинских наук.Вера Палашкевич в разное время была и заведующей отделением патологии беременных НИИ акушерства и педиатрии Киргизии, главным врачом Перинатального центра ФМБА города Северска Томской области, заместителем главврача Клинической больницы №8 ФМБА России по детству и родовспоможению городе Обнинска Калужской области, заведующей женской консультацией в Городской поликлинике №115 в Москве.