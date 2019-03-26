Звезда
сериала Мажор после вопиющего инцидента оставил гневный пост на своей
странице в Instagram. Павел Прилучный возмущен
тем, что произошло в детской больнице Подмосковья.
Звезда
сериала "Мажор" после вопиющего инцидента оставил гневный пост на своей
странице в Instagram. Павел Прилучный возмущен
тем, что произошло в детской больнице Подмосковья.
Знаменитый
актер
смог обойтись без нецензурной лексики. Он в шоке от истории, получившей широкую
огласку: в медучреждении подростки насиловали младшего школьника. Об
этом долгое время никто не знал.
Павел
Прилучный констатировал, что это далеко не первый случай в России насилия подростками
над детьми. "Дорогие родители, пора задуматься, правильно ли вы воспитываете
своих чад!.. Я бы этим подростком яйца отрубил, чтобы другие в следующий раз
задумались!" – заявил актер.
Пользователи
соцсети поддержали артиста. "Куда мы катимся... новое
поколение растет очень злым... я просто шокирована происходящим", "Сейчас
подростки просто отмороженные. У них нет авторитета в лице родителей, они
творят, что хотят", "Как врачи то не замечали этого всего?", "Куда
смотрел персонал?" – высказались фолловеры.
Напомним, вместе с женой Агатой
Муцениеце воспитывают сына
Тимофея и дочь Мию. Они казались одной из самых гармоничных и счастливых семей
отечественного шоу-бизнеса. Однако недавно поклонники заподозрили в неверности к жене. Как писали "Дни.ру", во время
съемок сериала "В клетке" в Калининграде артиста часто видели в
компании незнакомых девушек.