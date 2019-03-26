Звезда сериала Мажор после вопиющего инцидента оставил гневный пост на своей странице в Instagram. Павел Прилучный возмущен тем, что произошло в детской больнице Подмосковья.

Звездасериала "Мажор" после вопиющего инцидента оставил гневный пост на своейстранице в Instagram. Павел Прилучный возмущентем, что произошло в детской больнице Подмосковья.Знаменитыйактерсмог обойтись без нецензурной лексики. Он в шоке от истории, получившей широкуюогласку: в медучреждении подростки насиловали младшего школьника. Обэтом долгое время никто не знал.ПавелПрилучный констатировал, что это далеко не первый случай в России насилия подросткаминад детьми. "Дорогие родители, пора задуматься, правильно ли вы воспитываетесвоих чад!.. Я бы этим подростком яйца отрубил, чтобы другие в следующий раззадумались!" – заявил актер.Пользователисоцсети поддержали артиста. "Куда мы катимся... новоепоколение растет очень злым... я просто шокирована происходящим", "Сейчасподростки просто отмороженные. У них нет авторитета в лице родителей, онитворят, что хотят", "Как врачи то не замечали этого всего?", "Кудасмотрел персонал?" – высказались фолловеры.Напомним, вместе с женой АгатойМуцениеце воспитывают сынаТимофея и дочь Мию. Они казались одной из самых гармоничных и счастливых семейотечественного шоу-бизнеса. Однако недавно поклонники заподозрили в неверности к жене. Как писали "Дни.ру", во времясъемок сериала "В клетке" в Калининграде артиста часто видели вкомпании незнакомых девушек.