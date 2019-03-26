Популярная телеведущая отреагировала на скандальные новости. Настя Ивлеева выразила эмоции на своей страничке в Instagram.

Популярная телеведущая отреагировалана скандальные новости. Настя Ивлеева выразила эмоции на своей страничке в Instagram.ЗвездаYouTube опубликовала в Stories нецензурное сообщение к тем, кто распространяетдомыслы о ее якобы наркозависимости. Потом Настя Ивлеева, судя по всему, слегкауспокоилась и решила отнестись к сплетням с юмором.Девушка разместиласвое фото с якобы испачканным наркотиком носом, поставив фоном песню ВИА Плямя"Снег кружится". На защиту Насти Ивлеевой также встал гендиректор телеканала"Пятница!"Николай Картозия.Продюсер не дал в обидузвезду телеканала и заявил, что сведения про зависимостьнедостоверны. Также Картозия отметил, что девушка славится трудоголизмом иответственным отношением к делу.Ранее телеведущую обвинили в серьезной наркотической зависимости. Появилосьсообщение, что сексуальная блондинка давно сидит на наркотиках, из-за чего большевсего страдает ее работа.Так, по слухам, звезда YouTube сорвала съемки сериала "Туристическаяполиция", премьера которого должна была состояться еще в прошлом году. В итогемногосерийный фильм увидел свет лишь в этом феврале. Сам Николай Картозия заверил,что в прошлом году и речи не было про съемки сериала.В главной роли комедийной многосерийки снялась телеведущая и блогер