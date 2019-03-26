Популярная телеведущая отреагировала
на скандальные новости. Настя Ивлеева выразила эмоции на своей страничке в Instagram.
Популярная телеведущая отреагировала
на скандальные новости. Настя Ивлеева выразила эмоции на своей страничке в Instagram.
Звезда
YouTube опубликовала в Stories нецензурное сообщение к тем, кто распространяет
домыслы о ее якобы наркозависимости. Потом Настя Ивлеева, судя по всему, слегка
успокоилась и решила отнестись к сплетням с юмором.
Девушка разместила
свое фото с якобы испачканным наркотиком носом, поставив фоном песню ВИА Плямя
"Снег кружится". На защиту Насти Ивлеевой также встал гендиректор телеканала
"Пятница!"
Николай Картозия.
Продюсер не дал в обиду
звезду телеканала и заявил, что сведения про зависимость
недостоверны. Также Картозия отметил, что девушка славится трудоголизмом и
ответственным отношением к делу.
Ранее телеведущую обвинили в серьезной наркотической зависимости. Появилось
сообщение, что сексуальная блондинка давно сидит на наркотиках, из-за чего больше
всего страдает ее работа.
Так, по слухам, звезда YouTube сорвала съемки сериала "Туристическая
полиция", премьера которого должна была состояться еще в прошлом году. В итоге
многосерийный фильм увидел свет лишь в этом феврале. Сам Николай Картозия заверил,
что в прошлом году и речи не было про съемки сериала.
В главной роли комедийной многосерийки снялась телеведущая и блогер