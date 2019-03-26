Благодаря усилиям египетских посредников в 22:00 по местному времени (23:00 по Москве) вступила в силу договоренность о прекращении ракетных ударов между израильтянами и палестинцами.

Благодаря усилиям египетских посредников в 22:00 по местному времени (23:00 по Москве) вступила в силу договоренность о прекращении ракетных ударов между израильтянами и палестинцами. Принадлежащий контролирующему сектор Газа движению ХАМАС телеканал "Аль-Акса" сообщил: "Посреднические усилия Каира увенчались успехом". Израильская сторона сообщение о достигнутом перемирии пока не комментирует.С момента начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа Каир пытался убедить обе стороны вернуться к существующему статус-кво, проводя интенсивные консультации по деэскалации ситуации в Газе с обеими противоборствующими сторонами. В настоящее время все ракетные пуски и обстрелы прекратились, на улицах Газы начали появляться люди, передает ТАСС.Как сообщалось, ситуация вокруг палестинского анклава резко обострилась после того, как в понедельник, 25 марта, с территории сектора Газа была запущена ракета, которая попала в жилой дом в сельскохозяйственном поселении Мишмерет в центральной части Израиля. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, в том числе, трое детей. В ответ израильская армия начала наносить удары по позициям ХАМАС. В частности, был совершен авианалет на офис главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Газе, в результате чего здание было полностью разрушено. Также были нанесены удары по позиции вооруженного крыла ХАМАС — "Бригад Иззэддина аль-Кассама", еще одна ракета попала в жилой дом на востоке Газы.В свою очередь, палестинские группировки объявили о начале пуска ракет по прилегающим к сектору Газа еврейским поселениям. Всего с территории анклава по Израилю было выпущено не менее 30 ракет.