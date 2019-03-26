Израильские войска начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, разрушивший жилой дом в центре страны и ранивший семь человек.

Израильские войска начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, разрушивший жилой дом в центре страны и ранивший семь человек.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала армейская пресс-служба.Отмечается, что удары наносятся по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС, боевики которого запустили ракету по Израилю.Ранее представители ЦАХАЛа сообщили о переброске к границе с анклавом двух дополнительных бригад, начале частичной мобилизации резервистов и закрытии доступа в приграничные районы на юге Израиля.