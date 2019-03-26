Шумиха вокруг юбилейного концерта Аллы Пугачевой не утихает. Цены на билеты зашкаливают. Популярный эстрадный исполнитель и вовсе заявил, что не побежит сломя голову смотреть выступление Примадонны.

Шумиха вокруг юбилейного концерта Аллы Пугачевой не утихает. Цены на билеты зашкаливают. Популярный эстрадный исполнитель и вовсе заявил, что не "побежит сломя голову" смотреть выступление Примадонны.В апреле Алле Пугачевой исполняется 70 лет. В честь круглой даты Примадонна намерена устроить грандиозный концерт. Билеты на мероприятие раскупили, как горячие пирожки, несмотря на заоблачные цены. Так, чтобы посидеть в партере на концерте Аллы Пугачевой, нужно выложить 530 тысяч рублей! Разумеется, речь идет о перекупленных билетах.В новом интервью молодой супруг Примадонны, шоумен и телеведущий Максим Галкин признался, что они тут ни причем. "Какая-то часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то тут причем?" – задал риторический вопрос юморист.Многочисленные поклонники вне себя от возмущения. Не все могут позволить себе отвалить более 100 тысяч за возможность полюбоваться любимой артисткой. Впрочем, в Сети бурно обсуждают голосовые возможности 69-летней певицы. Дескать, вряд ли Примадонна сможет порадовать фанатов. Кстати, солидарен с ними и музыкальный критик Сергей Соседов."Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы", – заявил Соседов в недавнем интервью. Более того, критик призвал не ходить на предстоящий концерт. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", – резюмировал Сергей Соседов.Истерия вокруг юбилея Аллы Пугачевой зашкаливает. По мнению певца Прохора Шаляпина,сложившаяся вокруг концерта Примадонны ситуация во многом связана с российским менталитетом. Внимание общественности часто приковано совсем не к тем, кто его достоин в первую очередь. "Я вот эту нашу "российскую ментальность" не очень воспринимаю. Поэтому бежать сломя голову на Аллу Пугачеву… нет, не побегу", – цитирует Прохора Шаляпина . При этом артист отметил безусловный талант Примадонны.