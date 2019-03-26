Украинские власти вместе с западными спецслужбами напрямую причастны к катастрофе малайзийского Boeing-777 в Донбассе - они совершили страшнейшее преступление, целенаправленно сбив самолет, считает телеведущий программы Кто против? Сергей Михеев.

Украинские власти вместе с западными спецслужбами напрямую причастны к катастрофе малайзийского Boeing-777 в Донбассе — они совершили страшнейшее преступление, целенаправленно сбив самолет, считает телеведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев.Он подчеркнул, что признание экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова о преступлениях в Донбассе не вызвало у него никаких сомнений."Особенно хотел отметить роль западных спецслужб и конкретно американцев во всем том, что происходит. Прозоров прямо говорит, что сотрудники ЦРУ, MI6 и других организаций участвовали в организации терактов, проводили обучение диверсантов и планировали военные операции на Украине и в Донбассе", — подчеркнул ведущий.Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате катастрофы погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.На пресс-конференции, прошедшей в Москве, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что в гибели самолета над Донбассом в июле 2014 года виновата украинская сторона.