В единый день юридической помощи в Единую Россию поступили обращения от представителей почти 20 тысяч обманутых дольщиков. Партия поможет гражданам решить их проблемы.

В единый день юридической помощи в "Единую Россию" поступилиобращения от представителей почти 20 тысяч обманутых дольщиков. Партия поможетгражданам решить их проблемы.Партия принимала обращения на площадках в 16-ти регионах,сообщил глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" позащите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. Представителигрупп обманутых дольщиков сообщили о проблемах в реализации дорожных карт подостройке проблемных объектов.Депутатские запросы уже направлены в Краснодарский край,Новосибирскую и Ульяновскую области. Там нарушений больше всего. По словамЯкубовского, насчитывается более 50 регионов, жители которых пострадали отдействий недобросовестных застройщиков, поэтому практика проведения подобныхмасштабных приемов должна быть продолжена.В партии считают, что встречи с участниками долевогостроительства должны стать постоянными, чтобы все желающие могли получитьисчерпывающие разъяснения и помощь в особо сложных случаях. В ближайшее время консультациипройдут в Тюменской, Омской и Вологодской областях, а также в Якутии.Вопрос защиты прав дольщиков традиционно остается одним изсамых острых. Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздевотметил, что государством предприняты значительные шаги по усилению гарантийдля добросовестных покупателей строящегося жилья. При этом важно, чтобы каждыйчеловек был осведомлен о своих правах и механизмах их защиты.