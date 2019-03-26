Политолог Ариэль Коэн допускает, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2020 году. Во время прямой связи из Вашингтона со студией программы Вечер с Владимиром Соловьевым ведущий эксперт Атлантического совета и колумнист Forbes прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Мюллера.

Политолог Ариэль Коэн допускает, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2020 году. Во время прямой связи из Вашингтона со студией программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий эксперт Атлантического совета и колумнист Forbes прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Мюллера."Хотя никогда не нужно забывать, что и неделя — очень длинный срок в политике, и всякое может за это время произойти. По своим убеждениям и своему темпераменту Трамп всегда считает, что нужно побеждать любой ценой. Вопрос, пойдет ли с ним на эту охоту Сенат?" — заявил Ариэль Коэн.Он напомнил, что Роберт Мюллер завершил свое расследование о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Итог — Дональд Трамп в сговор с Россией не вступал. Президент Америки радуется и надеется, что кто-то обратит внимание на демократов, потому что это была незаконная попытка его свержения. Но другая сторона из последних сил пытается сохранить хорошую мину. Они требуют публикации полного текста доклада Мюллера, хотя понимают, что оснований для импичмента там точно нет, да и быть не могло."Трамп мешает, потому что чужой. Он — не политик, не чиновник, а бизнесмен, который не разделяет идеологию свободной торговли. К тому же, по жизни очень грубый и резкий человек," — поясняет американский эксперт.Даже сейчас расследование в отношении Дональда Трампа не закончено, его продолжают шесть комитетов конгресса. Кроме того, следственная группа в южном округе Нью-Йорка расследует якобы финансовые и налоговые нарушения президента США. И это все плавно перетекает к выборам 2020 года. Если же уровень популярности Трампа поднимется, то у демократов будут очень серьезные проблемы.Почему все настолько работает против Трампа? Может ли теперь он начать свою вендетту? И что ждать от этого России? Ответы — в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".