В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика.

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.Кредит в офисе микрозаймов мужчина взял в апреле 2018 года, однако вернуть деньги вовремя не смог, и сумма долга через полгода выросла с 19 до 197 тысяч рублей. Заемщика взялся "обрабатывать" сотрудник иркутского подразделения — он регулярно звонил мужчине, отправлял SMS, угрожал сделать общественным достоянием подноготную клиента и его семьи. В конце концов он из найденных в соцсетях снимков собрал фотоколлаж с изображением ребенка должника в порнографической сцене и выложил его в Сеть.Анонимность не спасла коллектора — в марте его задержали в Иркутске, а теперь этапировали в Хабаровск и взяли под стражу на время расследования уголовного дела, по которому ему грозит от трех до 10 лет в колонии. Сам он уже сознался в содеянном, объяснив свои действия желанием получить премию на работе.