Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Макгрегор разместил сообщение об уходе на своей странице в социальной сети.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Макгрегор разместил сообщение об уходе на своей странице в социальной сети."Я решил уйти из ММА и пополнить ряды пенсионеров. Желаю успеха всем моим коллегам", — приводит слова Макгрегора РИА Новости.Бывший чемпион в легком весе последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года. Тогда ирландец проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.