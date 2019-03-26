Заявление президента США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами негативно скажется и на процессе ближневосточного урегулирования, и на политическом урегулировании в Сирии, читают в Кремле.

Заявление президента США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами негативно скажется и на процессе ближневосточного урегулирования, и на политическом урегулировании в Сирии, читают в Кремле."Это, наверное, еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права. Мы весьма сожалеем в этой связи", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.До 1967 года Голанские высоты являлись частью Сирии, однако в ходе 6-дневной войны в июне 1967 года их оккупировал Израиль. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной.21 марта 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху одобрил это решение. Однако многие другие страны раскритиковали подобный шаг.В частности, пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация будет придерживаться резолюций СБ ООН и Генассамблеи, согласно которым израильская оккупация Голан является незаконной.