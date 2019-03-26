В понедельник, 25 марта, вечером председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель принял в Гаване принца Уэльского Чарльза и его супругу герцогиню Корнуолльскую Камиллу, находящихся на острове с визитом.

В понедельник, 25 марта, вечером председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель принял в Гаване принца Уэльского Чарльза и его супругу герцогиню Корнуолльскую Камиллу, находящихся на острове с визитом.Перед приемом принц Чарльз с супругой совершили поездку по Гаване, осмотрев ее достопримечательности, и открыли памятник Уильяму Шекспиру, сообщает РИА Новости.Ранее кубинский лидер приветствовал приезд высоких гостей. Он подчеркнул, что этот визит показывает хорошее состояние отношений двух стран.