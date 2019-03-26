В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги идет очередной игровой день. Досрочный победитель регулярки клуб Тампа-Бэй Лайтнинг принимал на своем льду соперников из Бостон Брюинз и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги идет очередной игровой день. Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.Лидер "молний" продолжает возглавлять бомбардирскую гонку НХЛ по системе "гол плюс пас". Правда в отчетной игре на первую роль вышел его одноклубник Стэмкос, который забил два гола и отдал две результативные передачи. Дважды ему ассистировал еще один россиянин из "Тампы" Михаил Сергачев.