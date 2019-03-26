Россияне, покоряющие один из самых опасных восьмитысячников мира - Аннапурну, - сняли на видео сход лавин, которые на время перекрыли путь туристическим группам.

Россияне, покоряющие один из самых опасных восьмитысячников мира — Аннапурну, — сняли на видео сход лавин, которые на время перекрыли путь туристическим группам.Описанные события произошли днем 24 марта на высоте порядка 3,5 тысячи метров, когда группа из Ростова-на-Дону следовала из поселка Деурали в сторону базового лагеря Мачапучаре."Где-то в 13 часов грянула первая лавина. Мы были уже в безопасном месте. Следом откуда-то с самых небес срывается огромная лавина с пылевым облаком. Облако перебивает все ущелье, но, как потом мы увидели, сама лавина остановилась прямо у натоптанной тропы. Никто не пострадал. Но уверена, те туристы, что оказались близко от нее, были в шоке. Откуда-то тут же мимо нас промчались с десяток непальцев с лопатами. Потом над местом схода лавины покружил вертолет", — рассказала Елена Таранцева.По ее словам, российская группа оказалась последней в тот день, которая пришла в базовый лагерь, остальных спасатели вынудили вернуться в Деурали.Аннапурна считается одним из самых опасных восьмитысячников мира, хотя в последнее время уровень смертности на выросшей на 20 сантиметров после землетрясения в 2015 году горе заметно снизился.