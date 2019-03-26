Лайнер авиакомпании British Airways, который 25 марта вылетел из Лондона в Дюссельдорф, из-за ошибки экипажа приземлился в шотландском Эдинбурге, почти в 850 километрах от места назначения.

Лайнер авиакомпании British Airways, который 25 марта вылетел из Лондона в Дюссельдорф, из-за ошибки экипажа приземлился в шотландском Эдинбурге, почти в 850 километрах от места назначения, сообщает BBC.Пассажиры поняли, что приземлились не там, где должны были, только после того, как двери лайнера открылись.Представители экипажа попросили поднять руки тех, кто хотел продолжать полет в Германию. Руки подняли все.Спустя два часа лайнер продолжил свой путь, прилетев в Дюссельдорф с опозданием более чем на четыре часа от заявленного изначально срока.Авиакомпания сообщила, что ошибка произошла из-за неверного полетного плана, который экипажу самолета выдали перед стартом из Лондона.Представители фирмы принесли извинения всем пассажирам самолета.