ООН - против, ЕС - против, и ЛАГ тоже - против. Мировое сообщество практически единым фронтом осудило решение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Что касается позиции России - она остается неизменной.

ООН — против, ЕС — против, и ЛАГ тоже — против. Мировое сообщество практически единым фронтом осудило решение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Что касается позиции России — она остается неизменной. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, Москва признает Голанские высоты за Сирией. А решение Дональда Трампа нарушит хрупкий мир на Ближнем Востоке."К сожалению, это очередной шаг к разрушению международной правовой базы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Позиция России по этому вопросу остается неизменной – Голанские высоты являются сирийской территорией. Хотела бы еще раз обратить внимание, что если в Вашингтоне американские политики любят ссылаться на приверженность международному праву, в конкретном случае они прямо его нарушают", — отметила Мария Захарова.