На крупном теннисном турнире в американском Майами россиянин Даниил Медведев, посеянный под 13-м номером, играл с квалифаем из США Рейлли Опелкой. Матч неожиданно получился весьма сложным и игрокам потребовался во всех трех партиях тай-брейк. Тем не менее, Медведев выиграл.

На крупном теннисном турнире в американском Майами россиянин Даниил Медведев, "посеянный" под 13-м номером, играл с квалифаем из США Рейлли Опелкой. Матч неожиданно получился весьма сложным и игрокам потребовался во всех трех партиях тай-брейк. Тем не менее, Медведев выиграл и попал в Топ-16 турнира.В первом сете россиянин выиграл укороченный гейм со счетом 7:5, во второй партии уже американец победил с тем же счетом – 7:6 (7:5). Третий тай-брейк оказался однозначно в пользу Медведева – 7:6 (7:0). В следующем матче наш спортсмен сыграет с именитым швейцарцем Роджером Федерером.