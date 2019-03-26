Глава Минтранса РФ и губернатор Нижегородской области в ходе совещания в Москве подписали соглашение о создании рабочей группы по строительству на Волге низконапорного гидроузла. Планируется, что строительство объекта поможет разрешить проблему обмеления русла реки.

Глава Минтранса РФ и губернатор Нижегородской области в ходе совещания в Москве подписали соглашение о создании рабочей группы по строительству на Волге низконапорного гидроузла. Планируется, что строительство объекта поможет разрешить проблему обмеления русла реки, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".Однако участники слушаний неоднократно обращали внимание на то, что существует опасность ухудшения экологической ситуации. В связи с этим глава региона призвал учесть все возможные риски заранее. В течение ближайших десяти дней рабочая группа сформирует список наиболее актуальных и острых для нижегородцев вопросов относительно строительства будущего гидроузла.