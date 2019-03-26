Московским ветеринарам предстоит вылечить львицу Симу, которая сейчас находится в Центре помощи диким животным в Ленобласти, в деревне Рапполово. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Врачи обнаружили у львицы искривление передних лап. На днях хищница отправится в путь, в Москве ее ждет операция.

Московским ветеринарам предстоит вылечить львицу Симу, которая сейчас находится в Центре помощи диким животным в Ленобласти, в деревне Рапполово. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Врачи обнаружили у львицы искривление передних лап. На днях хищница отправится в путь, в Москве ее ждет операция, возможно, и не одна. Предварительно Симу детально осмотрят и проведут целый ряд обследований, вплоть до рентгена.Как известно, судьба хищницы взволновала петербуржцев этой зимой. Через соцсети стало известно, что она живет в обычной городской квартире у фотографа, лишь изредка выходя погулять на улицу. Волонтерам удалось выкупить ее у хозяина, который с удовольствием избавился от чрезмерно прожорливого зверя. Видимо, неправильный образ жизни все-таки сказался на здоровье львицы. Столичные врачи готовы помочь Симе, которой сейчас девять месяцев.