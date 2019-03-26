Правоохранители Москвы продолжают разбираться в происшествии с ножевым ранением в живот столичной старшеклассницы. Источник в окружении потерпевшей сказал, что девочка могла получить ранение ножом дома, а подозревавшаяся ранее в этом одноклассница к инциденту не причастна.

Правоохранители Москвы продолжают разбираться в происшествии с ножевым ранением в живот столичной старшеклассницы. Ранее сообщалось, что 25 марта она была госпитализирована, ранить ее могла одноклассница., а рану обнаружила дома вечером мама девочки.Однако позже источник в окружении потерпевшей в комментарии РИА Новости сказал, что девятиклассница могла получить ранение ножом дома, а не в школе.Отмечается также, что ее одноклассница, которая подозревалась в нападении, к инциденту не причастна.При этом Константин Петров — директор московской школы №1598, где учится пострадавшая, заявил, что конфликтов в их учебном заведении 25 марта не было.По его словам, "инцидент произошёл не в школе", а "рана, по информации следствия, рана могла быть получена дома".Управление СК по Москве устанавливает обстоятельства ЧП, опрашивает всех знавших пострадавшую, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.