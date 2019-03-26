Российский актер Максим Матвеев решил необычным образом пригласить подписчиков на спектакль Кинастон, который идет на сцене Московского театра Олега Табакова. В микроблоге в Instagram он разместил фотографию, на которой предстал обнаженным.
Российский актер Максим Матвеев решил необычным образом пригласить подписчиков на спектакль "Кинастон", который идет на сцене Московского театра Олега Табакова. В микроблоге в Instagram он разместил фотографию, на которой предстал обнаженным.
В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей. Ради спектакля Максиму Матвееву пришлось сбросить около 20 килограммов. "Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости", – уточнил он.
Добиться блестящих результатов артисту удалось с помощью регулярных тренировок в спортзале и строгой диеты. Актер рассказал, что питается часто, но небольшими порциями. Он полностью отказался от мяса и употребляет только рыбу. В рабочие дни заказывает готовые обеды, которые включают себя низкокалорийные блюда.
Подписчики оценили старания звезды и оставили под снимком восхищенные комментарии. "Какая красивая фотография", "Просто космос", "Вы просто невероятный в этой роли! Восторг!", "Потрясающий актер", – написали они.
Супруг Елизаветы Боярской также приучает к спорту своего старшего наследника Андрея. В выходные он отправляется с 6-летним сыном на скалодром или совершает пешие прогулки по городу. Младший ребенок Григорий пока еще слишком мал, чтобы к ним присоединиться. Мальчик появился на свет в конце прошлого года, передает сайт "".