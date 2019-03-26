Российский актер Максим Матвеев решил необычным образом пригласить подписчиков на спектакль Кинастон, который идет на сцене Московского театра Олега Табакова. В микроблоге в Instagram он разместил фотографию, на которой предстал обнаженным.

Российский актер Максим Матвеев решил необычным образом пригласить подписчиков на спектакль "Кинастон", который идет на сцене Московского театра Олега Табакова. В микроблоге в Instagram он разместил фотографию, на которой предстал обнаженным.В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей. Ради спектакля Максиму Матвееву пришлось сбросить около 20 килограммов. "Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости", – уточнил он.Добиться блестящих результатов артисту удалось с помощью регулярных тренировок в спортзале и строгой диеты. Актер рассказал, что питается часто, но небольшими порциями. Он полностью отказался от мяса и употребляет только рыбу. В рабочие дни заказывает готовые обеды, которые включают себя низкокалорийные блюда.Подписчики оценили старания звезды и оставили под снимком восхищенные комментарии. "Какая красивая фотография", "Просто космос", "Вы просто невероятный в этой роли! Восторг!", "Потрясающий актер", – написали они.Супруг Елизаветы Боярской также приучает к спорту своего старшего наследника Андрея. В выходные он отправляется с 6-летним сыном на скалодром или совершает пешие прогулки по городу. Младший ребенок Григорий пока еще слишком мал, чтобы к ним присоединиться. Мальчик появился на свет в конце прошлого года, передает сайт "".