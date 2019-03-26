Противник веганства испортил настроение участникам ежегодного фестиваля VegFest в британском Брайтоне. Популярный YouTube-блогер
Sv3rige съел на глазах у веганов сырую свиную голову.
Противник веганства испортил настроение участникам ежегодного фестиваля VegFest в британском Брайтоне. Популярный YouTube-блогер
Sv3rige съел на глазах у веганов сырую свиную голову.
YouTube-блогер Sv3rige убежден, что это – "человеческая жестокость".
Активист устроил акцию протеста на фестивале, который проходил в Брайтоне 23-24
марта.
"Мы сделали это, а нас всего было восемь, потому что
веганство – это недоедание. Вы не можете получить более 15 питательных веществ
из растений. Некоторые из нас – бывшие веганы, которые заболели из-за этого",
– объяснил свои действия Sv3rige журналистам.
Вокруг мужчины, который откусывал куски от сырой свиной
головы, собрались активисты-веганы. Они, как выяснилось, тоже заранее
подготовились и демонстрировали блогеру таблички в надписями "Мясо – это
убийство", "Это не еда, это – насилие".
Организаторы VegFest, на который прибыли около 10 тысяч
человек, заявили, что ожидали подобных акций – устраивают
их на каждом фестивале. Они не ограничиваются свиными головами – в ход идет и
говядина. А некоторые протестующие предпочли свежую печень.
все же испортили настроение организаторам фестиваля веганов, который прошел в Брайтоне
уже в 11-й раз. Те все же вызвали полицию. Однако стражи порядка ограничились
предупреждением мясоедам.