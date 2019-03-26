Противник веганства испортил настроение участникам ежегодного фестиваля VegFest в британском Брайтоне. Популярный YouTube-блогер Sv3rige съел на глазах у веганов сырую свиную голову.

Противник веганства испортил настроение участникам ежегодного фестиваля VegFest в британском Брайтоне. Популярный YouTube-блогерSv3rige съел на глазах у веганов сырую свиную голову.YouTube-блогер Sv3rige убежден, что это – "человеческая жестокость".Активист устроил акцию протеста на фестивале, который проходил в Брайтоне 23-24марта."Мы сделали это, а нас всего было восемь, потому чтовеганство – это недоедание. Вы не можете получить более 15 питательных веществиз растений. Некоторые из нас – бывшие веганы, которые заболели из-за этого",– объяснил свои действия Sv3rige журналистам.Вокруг мужчины, который откусывал куски от сырой свинойголовы, собрались активисты-веганы. Они, как выяснилось, тоже заранееподготовились и демонстрировали блогеру таблички в надписями "Мясо – этоубийство", "Это не еда, это – насилие".Организаторы VegFest, на который прибыли около 10 тысяччеловек, заявили, что ожидали подобных акций – устраиваютих на каждом фестивале. Они не ограничиваются свиными головами – в ход идет иговядина. А некоторые протестующие предпочли свежую печень.все же испортили настроение организаторам фестиваля веганов, который прошел в Брайтонеуже в 11-й раз. Те все же вызвали полицию. Однако стражи порядка ограничилисьпредупреждением мясоедам.