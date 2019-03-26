При успешном опыте её внедрят в массовое использование

При успешном опыте её внедрят в массовое использованиеГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с представителями немецкой строительно-инжиниринговой компании «Гистекс ГмбХ», с которыми обсудил появление во Владимирской области завода по производству восковой эмульсии для стабилизации грунтов при дорожном строительстве. Технологию UNDERBOLT хотят протестировать на дорогах региона и при успешном опыте внедрить в массовое использование.Немецкие партнёры уже тестировали технологию UNDERBOLT в странах Европы, Африки, а также в Сибири, сейчас проверяют ее в Великом Новгороде и Оренбурге.Для эксперимента во Владимирской области ДСУ-3 подберёт 2 просёлочные дороги и участок разбитой трассы в городе.«Если мы убедимся, что эта технология поможет в разы увеличить срок службы дорог, не выходя за рамки бюджета, то не только возьмём её на вооружение, но и завод по производству эмульсии в регионе построим», — заявил Владимир Сипягин.